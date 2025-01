Tvplay.it - Inter-Milan, tegola devastante: un Top salta la finalissima

, stasera la finale di Supercoppa Italiana con due assenze di rilievo. Le ultime a poche ore dall’inizio della partitaPer la terza volta nella storia della competizione,disputeranno la finale di Supercoppa Italiana. Precedenti in parità con i rossoneri vincitori nel Derby dell’edizione 2011 disputato a Pechino (2-1) e i nerazzurri in trionfo nella finale di Riyad del 2023, dominata con un perentorio 3-0.: un Topla– Tvplay.it (Foto LaPresse)L’insegue la quarta vittoria consecutiva in Supercoppa. Le precedenti tre sono arrivate tutte con Inzaghi in panchina contro Juve,e Napoli. Il, invece, non vince la Supercoppa da otto anni ovvero dalla finale di Doha del 2016 nella quale la compagine allenata da Montella si impose, ai rigori, contro la Juventus di Allegri grazie alla parata decisiva di Donnarumma sul penalty di Dybala.