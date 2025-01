Rompipallone.it - Il Milan dice no a Rashford: ne arriva un altro dallo United

Leggi su Rompipallone.it

Per ilMarcusnon sarebbe una opzione, ma ci sarebbe invece uncalciatore dei ‘Red Devils’ seguito con grandissima attenzione: le ultimeDopo un avvio di stagione davvero complicato, ilspera di aver trovato la svolta con l’avvento di Conceicao in panchina. Il cambio di allenatore non può certo essere la panacea di tutti i mali e si attendono naturalmente conferme importanti nei prossimi match, ma è innegabile che la vittoria con la Juventus può aver dato una scossa.La speranza di tutto l’ambiente rossonero è che sia effettivamente così e che non si tratti di un’altra serata di gloria destinata a rimanere fine a se stessa o quasi, come era già capitato dopo le vittorie nel derby di campionato con l’Inter e contro il Real Madrid in Champions League. Partite di altissimo livello, cui però non era seguita, poi, la necessaria continuità.