Finalmente Theo Hernandez, il Milan rinasce a sinistra

La squadra rossonera mette in difficoltà l’Inter con l’ingresso in campo di Rafa Leao e ritrova il gol del terzino franceseUno-due tremendo dell’Inter, che tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, trova due gol che sembrano mandare ko il, il(LaPresse) – Calciomercato.itPrima ci pensa Lautaro Martinez a trovare il vantaggio, poi Taremi il raddoppio. Due gol che non piegano, però, il Diavolo, checon l’ingresso in campo di Rafa Leao. Al primo pallone toccato dal portoghese, così, nasce la punizione dalla quale il Diavolo si rifà sotto grazie a. Il francese calcia perfettamente, battendo Sommer. Un gol che può rappresentare la svolta per il numero 19 del, reduce da un lungo periodo davvero complicato.