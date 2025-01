Quotidiano.net - Escursionista precipita nel dirupo: "Salvato dal coraggio di mia figlia"

"Se sono vivo, lo devo a mia. È stata eroica. Quando sono scivolato nel, si è lanciata a sua volta, per raggiungermi. Ha cercato di coprirmi, per proteggermi dal freddo, e prestarmi i primi soccorsi. Poi è corsa giù a valle, da sola, per chiedere aiuto. Senza di lei non sarei qui a raccontarlo". Da un letto d’ospedale, Marco Menichetti, 56 anni, ex assessore di San Donato Milanese, esperto di mobilità sostenibile e protagonista, sul territorio, di tante battaglie per la tutela dell’ambiente, parla così del brutto infortunio in montagna, che avrebbe potuto costargli la vita. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato a Carcoforo, comune della Valsesia, nel Vercellese. Menichetti si trovava lì per un fine settimana sulla neve. Lui e laViola, 16 anni, avevano deciso di fare un’escursione lungo il sentiero che da Carcoforo porta al rifugio Alpe Massero, a circa duemila metri di altezza.