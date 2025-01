Coldiretti Ixè | un italiano su tre a dieta dopo le feste 

Leggi su Ildenaro.it

Oltre unsu tre (36%) ha deciso di mettersi aleper smaltire i chili di troppo accumulati tra Natale e Capodanno. E’ quanto emerge da una indagine/Ixe’ diffusa nel giorno dell’Epifania che segna ufficialmente la fine delle vacanze e la ripresa del lavoro. Durante lesono spariti dalle tavole circa 90 milioni tra panettoni, pandori e altri dolci natalizi, assieme a 104 milioni di bottiglie di spumante, 4 milioni di chili tra cotechini e zamponi, piu’ lenticchie, frutta secca, pane, carne, pesce, salumi e formaggi e dolci. Secondo gli esperti in nutrizione, per tornare in forma non e’ necessario ricorrere a digiuni estremi o saltare i pasti, ma e’ preferibile seguire unaequilibrata e leggera, ricca di frutta e verdura, con un abbondante consumo di acqua.