Tpi.it - Cecilia Sala, le similitudini con il caso francese: così Macron ottenne dall’Iran il rilascio del suo ricercatore

Sembrano parecchie letra quanto sta affrontando in questi giorni il governo presieduto da Giorgia Meloni dopo la detenzione in Iran die quanto avvenuto nel 2020 per il governo di Emmanuel: dover scegliere se accettare uno scambio di prigionieri con Teheran o estradare negli Stati Uniti un ingegnere iraniano. Si trattava infatti di un uomo arrestato in Francia in esecuzione di un mandato di cattura emesso dagli Usa.In quelil numero uno dell’Eliseo decise di procedere allo scambio, anche se non venne comunicato ufficialmente da Parigi, e nonostante la decisione della Corte di Cassazioneche aveva autorizzato l’estradizione.nel marzo 2020, dopo circa nove mesi in un carcere dell’Iran, ilRoland Marchal ha fatto rientro a Parigi.