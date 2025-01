Lanazione.it - Canottaggio in palestra con il campionato italiano di "Indoor Rowing" al Cus Pisa

Leggi su Lanazione.it

, 6 gennaio 2025 - Oltre 200 atleti si sono sfidati al Cusnelle scorse settimane in occasione delToscano di, una giornata all’insegna della competizione, del sacrificio e della passione per il. L’evento, organizzato dalla Federazione Italianain collaborazione con il Cus, ha visto la partecipazione di società sportive provenienti da tutta la regione, pronte a contendersi il titolo regionale. Le gare, svoltesi su remoergometri, hanno coinvolto atleti di tutte le categorie, dagli Under 14 ai Master, offrendo momenti di grande intensità e spettacolo. Il presidente del CusGiuliano Pizzanelli ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: "Ospitare una manifestazione di tale rilievo è per noi motivo di orgoglio", ha detto.