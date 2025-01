Iodonna.it - Bellissima Kylie Jenner, in abito Versace, insieme al fidanzato Timothée Chalamet

Da poche ore si è conclusa a Los Angeles la cerimonia dei Golden Globes 2025 che ha visto il successo di film come The Brutalist di Brady Corbet (3 premi) e Emilia Perez (in uscita giovedì prossimo in Italia) di Jacques Audiard con ben 4 statuette. Successo, a sorpresa, anche per Demi Moore (Miglior attrice per The Substance) mentre Jodie Foster si è aggiudicata il suo terzo Globe per la serie tv True Detective: Night Country. A brillare non solo le statuette ma anche le tante star che hanno affollato il red carpet, specialmente alcune coppie affiatate e super glamour. Golden Globes 2025, srotolato il tappeto rosso: al via la stagione dei premi X Leggi anche › Golden Globe 2025, tra le nominate anche Pamela Anderson Golden Globes 2025, le coppie più belle sul red carpet e durante la cerimoniadal 2023, Selena Gomez e il produttore musicale Benny Blanco sono apparsi innamoratissimi sul red carpet dei Globes.