Aggrediti dai cani in giardino | coppia pontina finisce in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per unadi Latina, aggredita daineldella loro abitazione nella zona del Piccarello. Fortunatamente, nessuno dei due è in pericolo di vita.Un’aggressione improvvisaErano circa le 23 di sabato sera quando una giovane donna di origine straniera, residente a Latina, si è recata a casa del fidanzato. Dopo aver aperto il cancello della proprietà, ipresenti nel, due animali di grossa taglia, non l’hanno riconosciuta a causa del buio e l’hanno attaccata. Nonostante i suoi tentativi di difendersi, gli animali l’hanno ferita in diversi punti del corpo.Il fidanzato, accorso per salvarla, è stato anch’egli aggredito dai. La situazione si è risolta solo con l’intervento delle ambulanze e delle forze dell’ordine.