Bergamonews.it - Weekend lungo ed Epifania, i saldi partono a rilento in centro: ma i commercianti restano fiduciosi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Inizio col freno a mano tirato per iincittà: a Bergamo nel giorno di debutto, sabato 4 gennaio, si conferma la tendenza degli ultimi anni, con un flusso moderato e lontano dal pienone da primo giorno che caratterizza altre realtà.Un’apertura che coincide con ildi inizio anno, con molti cittadini che hanno approfittato del calendario favorevole per regalarsi qualche giorno di vacanza extra, magari dando seguito alle festività di fine anno: per questoed associazioni di categoria rimangono, consapevoli che il vero banco di prova sarà a partire da martedì, con la ripartenza della maggior parte delle attività, e soprattutto nel prossimo fine settimana.“Isembrano partiti un po’ ae in questo la data del 4 gennaio sicuramente non aiuta – sottolinea il vicedirettore di Confesercenti Bergamo, Cesare Rossi -.