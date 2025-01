Zonawrestling.net - Triple H: “Il main event di WrestleMania 41 è già deciso, anche se è aperto a cambiamenti”

H ha lasciato intendere che ildiè stato pianificato, ma è soggetto a. Durante un’apparizione su SI Media, il Chief Content Officer della WWE ha parlato dell’imprevedibilità dell’organizzazione di uno di tale portata.Le sue parole“Non posso dirvi cosa succederà da oggi a Las Vegas. Le persone si infortunano, le cose accadono. Sono un tipo che punta molto sulle questioni da affrontare e che si muove con largo anticipo. Avevamo una card perscritta in modo approssimativo a ottobre, ed è cambiata molto. Ci sediamo regolarmente, probabilmente ogni settimana, e discutiamo se sia necessario cambiare qualcosa. Il piano attuale per ildi41 credo verrà attuatose non sono sicuro al 100%”.