Ilrestodelcarlino.it - Tifosi a tu per tu con i campioni. Successo per "M’illumino di Lube"

Venerdì a Villa Gazzani è andata in scena una delle feste più belle tra quelle organizzate daNel Cuore. Magari favorita dalla qualificazione alla final four che ha infuso serenità e buon umore, forse anche dalla coesione e dalla complicità tra i giocatori di Medei. Visibili ancor più in un contesto non agonistico. Circa 250 iche hanno partecipato all’appuntamento rituale, quest’anno intitolato "di" ed accompagnato dal geniale regalo di una lampadina. Tenuta a battesimo da Giuliana Grifantini, presidentessa diNel Cuore, ben presentata da Riccardo Minnucci, la serata è cominciata con gli atleti biancorossi introdotti uno ad uno. Poi il tradizionale sorteggio ha smistato un componente di squadra e staff nei vari tavoli, così da rafforzare il legame tra beniamini e fans.