Lanazione.it - Sequestrati giubbotto e scarpe a un indagato

Leggi su Lanazione.it

a uno degli indagati per l’omicidio del 17enne Maati Moubakir, avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa in via Tintori, a Campi Bisenzio. I carabinieri, coordinanti dal pm Antonio Natale, stanno anche setacciando le immagini delle videocamere in cerca del match, il riscontro, tra gli elementi in loro possesso e tutto ciò che gli occhi elettronici della zona hanno immortalato in quella tragica notte. Gli investigatori dei carabinieri di Firenze hanno sequestrato anche una macchina, sempre di un, che potrebbe essere stata utilizzata la notte del delitto. Gli indagati per concorso in omicidio volontario rimangono sempre due: anche se i responsabili dell’aggressione letale sembrano essere in totale sette/otto. La svolta nelle indagini è vicina: già nei prossimi giorni potrebbero essere notificati nuovi avvisi di garanzia.