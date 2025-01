Metropolitanmagazine.it - Robert Louis Stevenson e il dualismo dell’animo umano: Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel 1905, nelle librerie italiane arrivò, a quasi vent’anni di distanza dalla sua pubblicazione in Gran Bretagna, Lodele del, celebre racconto gotico di. In esso, si narra l’inquietante vicenda dell’avvocato londinese Gabriel John Utterson, che indaga sul suo vecchio amico, il, sinistramente legato all’oscuro.Prima della sua uscita, l’autore si era già fatto conoscere grazie a diversi saggi e, soprattutto, al romanzo d’avventura L’isola del tesoro. Nonostante ciò, la sua situazione economica non era delle più rosee. Costretto al riposo da una grave indisposizione fisica, però,sognò la trama del libro e, in soli tre giorni, mise nero su bianco le proprie idee. Com’era solito fare, sottopose il manoscritto alla moglie, che gli suggerì di calcare la mano sulla portata allegorica della storia.