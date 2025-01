Formiche.net - Piersanti Mattarella, più vicini alla verità ma quanto lontani dalla giustizia? La riflessione di D’Anna

Che cosa può aver squarciato la coltre oscura che da 45 anni avvolge l’assassinio di?L’iscrizione sul registro degli indagati di due superkiller della mafia, Nino Madonia e Giuseppe Lucchese, accusati di avere assassinato a Palermo il 6 gennaio del 1980 il presidente della Regione siciliana, fa inquadrare gli sviluppi dell’inchiesta in un ampio scenario di recenti riscontri probatori, nuove perizie, ulteriori testimonianze e probabili rivelazioni inedite.Circostanze ed elementi mantenuti segreti e coperti dal massimo riserbo per non compromettere l’inchiesta giudiziaria condotta dal procuratore distrettuale antimafia di Palermo, Maurizio De Lucia, e dprocuratrice aggiunta, Marza Sabella. Inchiesta entrata nella fase più delicata dell’esatto posizionamento di tutte le tessere del mosaico investigativo col quale si sta ricostruendo, vagliando e verificando tutti i retroscena di uno dei delitti, assieme a quello di Aldo Moro, istituzionalmente più gravi e dirompenti della Repubblica.