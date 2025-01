Ilgiorno.it - Panetteria, passione di famiglia: "Da 44 anni sorrido dietro il bancone"

Un traguardo non trascurabile in questi tempi di saracinesche troppo spesso abbassate per sempre. LaBuccelli di via Baranzate ieri ha festeggiato i 44di attività. Era il gennaio del 1981 quando Angelo Buccelli e Ileana Bucci, marito e moglie, hanno deciso di aprire il panificio novatese, che ancora gestiscono insieme ai figli: Alessandro e le due gemelle Claudia e Valeria. "Angelo aveva già un panificio in zona gallaratese a Milano, aperto dai suoi genitori. Ci siamo conosciuti nel periodo in cui lavoravo come segretaria d’azienda e in poco tempo abbiamo deciso di sposarci e aprire una nostra attività. Novate è stata una scelta quasi casuale: un amico di mio marito gli ha detto che un panettiere voleva cessare l’attività e abbiamo deciso di rilevarla", spiega Ileana. In 44il panificio è diventato una delle attività più conosciute e storiche di Novate, apprezzato e molto frequentato.