Nerdpool.it - Masters of the Universe: un reboot molto diverso in arrivo

Leggi su Nerdpool.it

Dopo una lunga fase di sviluppo, il filmof theè finalmente pronto a diventare realtà, con Nicholas Galitzine nel ruolo del celebre eroe He-Man. Il film, previsto per il 2026, vanta un cast stellare, anche se finora i dettagli sulla trama e sull’approccio alla saga classica restano in parte avvolti nel mistero. Di recente, Galitzine ha condiviso alcune informazioni inedite, rivelando che ci saranno grandi differenze rispetto alla versione degli anni ’80 di He-Man e i Dominatori dell’Universo.“Quello che posso dire è che la nostra versione è piuttosto diversa dall’animazione originale, che aveva un suo stile peculiare e funzionava perfettamente per l’epoca. Tuttavia, ci sono state alcune rivisitazioni nel tempo, come la versione Revelation e i fumetti”, ha dichiarato Galitzine in un’intervista con Collider.