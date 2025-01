Lanazione.it - Lo Jolo va di rincorsa. La Pietà sfida Mezzana

La pausa è finita e alle 14:30 odierne le formazioni di Prima e Seconda Categoria si cimenteranno nella prima giornata di ritorno. Cominciando dal girone D, dove lotenterà di non perdere ulteriore terreno nei confronti del Settimello capolista: gli uomini di Ambrosio dovranno però battere l’Atletico Casini Spedalino. Da seguire con attenzione anche Prato Nord – CSL Prato Social Club. Il Casale Fattoria riceverà il Quarrata dell’ex-Elio Menna, mentre il Maliseti Seano attende il Novoli con la necessità di fare risultato. Scendendo in Seconda Categoria, si parte dal girone C: la2004 attuale seconda forza del raggruppamento aspetta ilcon l’obbligo di aggiudicarsi l’intera posta in palio, per evitare che il San Niccolò primo della classe incrementi ulteriormente l’attuale vantaggio di otto lunghezze.