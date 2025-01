Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel quarto set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-MILANO DIDALLE 20.3022-19 Parallela fulminea di Haak21-19 Netta invasione di campo di Adigwe che pesta la linea di servizio.TIME OUT21-18 MONSTER BLOCK!! Il primo muro punto diporta la firma di Chirichella.20-18 Non c’è il fallo al servizio di Adigwe.Challenge richiesto da20-18 Ace di Adigwe!!19-18 Attacco vincente di Lanier.18-18 Si ferma in rete il servizio di Fahr. È la sesta battuta sbagliata dain questo parziale.18-17 Adigwe passa tra le mani del muro.17-17 Ancora Orvosova!! La ceca trova il diciottesimo punto della propria partita e ristabilisce la parità.17-16 Orvosova gioca con le mani del muro e trova il block-out.17-15 Diagonale strettissima di Gabi con il pallone che viaggia ad una velocità imprendibile.