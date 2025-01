Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona a Isernia per volare. Battistini scalpita per l’esordio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dorici acon tifosi al seguito per confermare le ambizioni d’alta quota. E’ la prima partita del girone di ritorno, inizia una seconda metà campionato che come ogni anno nasconde insidie dove meno le si attendono, con formazioni in parte modificate dal calciomercato invernale – Ancona compresa – dove i punti in palio sono sempre tre ma contano progressivamente di più, e dunque dove bisogna porre ancora maggiore attenzione nelle sfide apparentemente più semplici. Come quella di, appunto, squadra cheha battuto 2-0 all’andata, formazione che nella seconda parte del girone d’andata ha innestato una retromarcia pericolosissima: per la neopromossa 4 punti nelle ultime nove partite, quattro sconfitte consecutive nelle ultime gare.con la peggiore difesa del campionato, tra l’altro, con 29 gol incassati in 17 partite.