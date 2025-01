Quotidiano.net - La guerra e l’America raccontati da Saroyan

Mi fa molto piacere ricevere mail di lettori del commissario Bordelli, che mi ringraziano per aver scoperto autori che non conoscevano attraverso la lettura di quei romanzi, dove trovano il commissario alle prese con bellissimi libri. Oggi vorrei appunto parlarvi di un romanzo che in fin dei conti non è del tutto dimenticato, ma incontro poche persone che conoscono questo autore, e sinceramente mi dispiace. Si tratta di La commedia umana di William, un piccolo (perché breve) ma grande romanzo, pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. Un capolavoro che riesce a raccontare in modo delicato le atrocità della, in questo caso la Seconda, vista dagli occhi di Homer, un ragazzino che consegna la posta in bicicletta in un piccolo paese della California, Ithaca.(1908 – 1981) era nato in America da genitori armeni, così come John Fante era nato in America da genitori italiani, e guarda caso erano amici, questi due sradicati che si sentivano americani ma non lo erano del tutto.