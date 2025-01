Agi.it - James Senese 'pizzicato' con l'auto parcheggiata sulle strisce per disabili

Leggi su Agi.it

AGI - Una Smart parcheggia lungo una strada del quartiere Fuorigrotta di Napoli. È sera, ma la via è affollata e il parcheggio maldestro non passa inosservato, per due motivi: l'sta perfettamente a metà tra lepedonali e leche delimitano uno stallo per. La seconda ragione è che dalla vettura escono il musicistacon la figlia. E lasciar correre le due infrazioni al codice della strada diventa impossibile. Sul marciapiede a puntare l'indice e l'obiettivo dello smartphone c'è Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che gira sotto scorta per gli innumerevoli video di denuncia di occupazioni abusive, parcheggi impossibili, commerci illegali e altre "cialtronerie" che vorrebbe estirpare da Napoli. Nel video, diventato subito virale sui social, si sentono distintamente le accuse del deputato, un po' meno le risposte che Borrelli definisce "arroganti" della figlia di