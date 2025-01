Calciomercato.it - Inter-Milan: Leao ritrova il gruppo, altro giocatore fermo per febbre

Le ultime notizie da Riyad in vista della finale di Supercoppa Italiana: Conceicao sceglie la formazione per sfidare i nerazzurriE’ iniziato da poco l’allenamento della vigilia del, in vista della sfida di domani sera contro l’. Da Riyad arrivano buone notizie per quanto riguarda Rafailper(LaPresse) – Calciomercato.itIl portoghese hato il, dopo i problemi muscolari accusati a Verona, ed è dunque a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana. Non ha lavorato con la squadra, invece, Matteo Gabbia, assente per qualche linea di. La sua presenza è dunque in dubbio per domani, ma potrebbe accomodarsi in panchina.SEGUIRANNO AGGIORNAMENTIL'articoloilperproviene da CalcioMercato.