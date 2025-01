Lanazione.it - Influenza in arrivo. Tanti sono già a letto. Ma il picco è atteso tra due settimane

Il peggio deve ancora arrivare. Basterebbe questo per correre a vaccinarsi contro il virusle, che quest’anno assumerà forme severe, stando alle previsioni dei medici di famiglia. Intanto,già molti i pistoiesi colpiti da varie forme para-li, virus gastrointestinali, ma anche delle vie respiratorie, che in questi giorni hanno dovuto rinunciare a festeggiare, per curarsi. facciamo il punto della situazione con il dottor Giuseppe Pace, segretario provinciale della Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale). Dottore, l’è già in circolo? "Per ora direi che stiamo registrando pochi casi di virusli e molti i casi di virus parali, che vanno dai virus gastrointestinali, alle forme che colpiscono le vie respiratorie e all’adenovirus per i piùli.