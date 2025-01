Ilrestodelcarlino.it - Il Matelica riparte da Osimo. Ora va spezzata la serie di ko

Ilapre il 2025 con la trasferta sul campo dell’Osimana, presentandosi al giro di boa con Ettore Ionni in panchina (dopo il debutto amaro al "Della Vittoria" contro i suoi ex del Tolentino) e con tre nuovi acquisti: Ziroli in difesa, Gomis a centrocampo e Mengani in avanti. L’obiettivo immediato è tornare a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. Ma, più in generale, è il direttore sportivo Lorenzo Falcioni (foto) a tracciare la rotta di questa seconda parte di stagione: "Il nostro traguardo – dice – è rappresentato dalla salvezza, da raggiungere prima possibile, come sempre detto dall’inizio del campionato. È rimasto sempre questo il nostro obiettivo e tale rimarrà". Poi aggiunge: "Abbiamo iniziato bene la prima parte del girone di andata per poi andare in difficoltà, anche a causa di diversi infortuni accaduti a giocatori importanti.