Il derby degli 11, occhi su Dovbyk e Castellanos: dal Girona a Roma e Lazio

Tempo di mettere da parte chiacchiere da bar e discorsi vari, per lasciare la parola al campo. Alle 20:45 il fischio d’inizio di undal sapore speciale, ma in fondo quale non ce l’ha. Vincere la stracittadina è questione d’onore, qualcosa che va oltre una classifica che vede lain vantaggio di 15 punti sulla, un distacco mai registrato prima a poche ore dal confronto di andata. Per i biancocelesti l’occasione di proseguire il proprio cammino verso la prossima Champions League, per i giallorossi quella di mettere un’ulteriore pietra sulla propria rinascita.Individuare gli uomininon è mai semplice, anche se è lecito aspettarsi qualcosa in più dai più rappresentativi: Mancini egnoli in difesa, Paredes e Koné a centrocampo, Dybala e Zaccagni per estro e qualità fino ad arrivare alla sfida tra numeri 11 là davanti.