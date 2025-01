Oasport.it - Hockey ghiaccio: Cortina si aggiudica il derby contro l’Unterland nel sabato di Alps League

Unsignificativo per le squadre italiane impegnate nel Campionato2024-2025 disu. In occasione dei tre incontri di cartellone disputati quest’oggi infattiha battuto in casain unfinito 5-1, mentre Gherdeina sempre tra le mura amiche ha sconfitto il KHL Sisak per 6-4. Diversa la dinamica tra i due incontri. Nelinfatti il primo periodo è terminato con il parziale di 1-1, complice il provvisorio vantaggio di Girardi per i Cavaliers (3:56) e il successivo pareggio di Barnabo (6:08). I veneti mettono la marcia in più nel secondo tempo raddoppiando con Pompanin (1:49) e allungando ancora con Parini, preludio di un consolidamento arrivato poi nel terzo atto prima con Toffoli (2:21) e, successivamente, con Saha (16:16). Più combattuta la sfida di Gherdeina, contrassegnata da un botta e risposta durato la bellezza di sessanta minuti.