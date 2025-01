Iodonna.it - Femminile con la gonna e le décolleté, boyish con i pantaloni e le sneakers. In ogni caso con gli accessori giusti e in linea con le ultime tendenza, ecco su quali puntare a colpo sicuro

Un classico intramontabile, una scelta chic e versatile. L’outfit con il cappotto beige a quadretti è il pezzo chiave strategico per inaugurare in grande stile il nuovo anno. Come sceglierlo? Innanzitutto puntando sui dettagliincon i trend, ovvero: modello monopetto, lunghezza a tre quarti e spalle leggermente over. Cappotti e scarpe: cinque abbinamenti cool da copiare X L’importante, in, è che sia abbinato agliclou del momento.