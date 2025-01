Bergamonews.it - Dal Ministero 1 milione di euro per il Palazzetto dello Sport: consentirà di arrivare a 3 mila posti a sedere

Bergamo. Risorse aggiuntive che permetteranno di completare il quadro delle attrezzatureive e confermare l’innalzamento della capienza dell’impianto fino ai 3richiesti dalle societàive. Il Dipartimento per lodella Presidenza del Consiglio nei giorni scorsi ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi al finanziamento “Bandoe Periferie 2024” confermando il del contributo richiesto dal Comune di Bergamo di 1diper la realizzazione del nuovoin via Gleno.Il bando, destinato ai Comuni con popolazione superiore a 100abitanti, ha visto la partecipazione di 32 Comuni destinatari del contributo il cui decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.A Bergamo è stato riconosciuto il massimo del finanziamento ammesso per la realizzazione del nuovo, la cui gara per l’assegnazione dei lavori è in corso di pubblicazione in questi giorni.