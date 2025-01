Lopinionista.it - Dal 10 gennaio la stagione Danza 2025 del Centro Orbita Spellbound

foto di Michal HancovskyROMA – Ritorna dal 10al 20 maggio a Roma, tra il Teatro Palladium, il Teatro Biblioteca Quarticciolo e lo Spazio Rossellini, ladelNazionale di Produzione della, con la direzione artistica di Valentina Marini.Unicadedicata interamente alladella capitale, con diciotto spettacoli, di cui due prime assolute, tre prime nazionali, otto prime regionali per cinque mesi di programmazione, In levare – questo il titolo scelto per questa quarta edizione- presenta in un unico cartellone artisti e compagnie che hanno segnato la storia dellacontemporanea italiana come Abbon/ Bertoni, Roberto Castello, Enzo Cosimi, Michele Di Stefano, Michela Lucenti, accanto a nomi di assoluto rilievo dell’attuale scenario come Chiara Bersani, e talenti della nuova generazione della coreografia nazionale come Luna Cenere, Valentina Dal Mas, Michael Incarbone, Giovanfrancesco Giannini, Fabio Novembrini Roberta Racis, Roberto Tedesco, Piergiorgio Milano– senza dimenticare uno sguardo sulla scena internazionale, quest’anno rappresentata da Charlie Prince, dal Libano, Akira Yoshida & Lali Ayguadè, dalla Spagna e Daniel Ben Ami da Israele.