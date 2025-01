Botti di Capodanno a Fiumicino Carlo Giovanni Michieletto | Ordinanze disattese

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 gennaio 2024- “Molti sindaci di città italiane, tra le quali cito Roma, Milano, Firenze, Napoli, e naturalmente anchepreoccupati dai negativi risultati dai cosiddetti “” diche ogni anno registrano oltre 100 feriti e lasciano le città’ in uno stato pietoso di resti, pressati anche da molte associazioni ambientaliste e da associazioni a difesa degli animali, hanno emanatomolto precise e dettagliate con le quali hanno vietato l’uso di qualsiasi materiale esplodente e luminescente precisando che i contravventori sarebbero stati puniti con sanzioni pecuniarie per un massimo di €500” così, in una lettera arrivata alla redazione de Il Faro Online.“Devo purtroppo constatare che talisono state in gran parte- continua la lettera- e lo spettacolo diè stato praticamente identico a quello degli anni passati e, per quello che ho visto, ami sembra sia pure aumentato.