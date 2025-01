Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Treviso al fotofinish, battuta Brescia al PalaVerde. Colpaccio di Napoli

Bologna, 4 gennaio 2025 – Nei due anticipi della quattordicesima giornata di Lega, la Nutribulletpone fine alla striscia di due sconfitte consecutive superando di misura per 86-84 la Germaniche, a sua volta, spreca la ghiotta chance di scavalcare in classifica la Dolomiti Energia Trentino. Almatch vietato per i malati di cuore coi locali capaci di sprecare ben quindici lunghezze di vantaggio. Mvp DeAngelo Harrison autore di 20 punti. Dall’altra parte non basta uno stoico Amedeo Della Valle (25) protagonista di un 70% da oltre l’arco. Dopo il canestro iniziale di Ndour, è la squadra di Frank Vitucci a prendersi la scena salendo di giri in attacco e doppiando gli avversari (16-8 al 7’) grazie alla tripla di Bruno Mascolo. Miro Bilan prova a tenere a contatto i suoi mafa ancora male, questa volta con Justin Alston seguito qualche istante più tardi ancora da Mascolo.