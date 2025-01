Bergamonews.it - Atalanta, Godfrey ai saluti: è ad un passo dall’Ipswich Town

Bergamo. Non si può certo che sia stata un’esperienza felice, sportivamente parlando, quella di Benin nerazzurro.Cinque apparizioni complessive per un totale di 93 minuti passati sul terreno di gioco dal suo arrivo a Bergamo, l’ultima presenza il 18 dicembre quando entrò in campo al 64esimo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cesena: il duttile difensore inglese non è mai entrato stabilmente nelle gerarchie di Gasperini.Ora, la cessione in prestito:lascerà l’per accasarsi fino al termine della stagione in Premier League, al neopromosso Ipswich. Secondo Sky Sports Uk l’affare è ai dettagli e dovrebbe essere chiuso entro lunedì 6 gennaio.Non convocato per la Supercoppa in Arabia, l’ex Everton non era più considerato parte centrale del progetto nerazzurro: in stagione ha collezionato appena 23 minuti in Serie A in una partita e 19 in Champions in due apparizioni.