Liberoquotidiano.it - Antonio Conte non si presenta in sala stampa: "Ha subito un brutto colpo", chi era Daniele

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Napoli diha espugnato Firenze con un netto 3-0 alla Fiorentina. Un risultato perfetto che permette ai partenopei di andare in testa in attesa di Atalanta e Inter. Ma il calcio non è fatto solo di punti, risultati e gol. C'è un momento in cui i microfoni devono tacere e pure le curve. A fine garenon si èto davanti ai microfoni: "Abbiamo ricevuto unperdendo un bambino che era vicino al Napoli, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia" ha dichiarato commosso Stellini, il vice di. "A nome della squadra vogliamo mandare un grande abbraccio alla famiglia di, oggi ci guarderà da lassù, ci mancherà tanto, ci ha dato tanti insegnamenti", ha dichiarato inLeonardo Spinazzola. Il piccolodi soli 13 anni, era malato da tempo, ma ha trovato sempre la forza di seguire la sua squadra del cuore, di cui, negli anni, era diventato una mascotte.