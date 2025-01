Andrea Berta punto

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-05 11:04:00 Calcio spagnolo:Finisce il tempo diall’Atletico. Il direttore sportivo dei rojiblancos dal 2017 saluterà l’entità dopo una tappa di successo nella quale è stato determinante nella crescita dell’entità alla quale è arrivato nel 2013quando José Luis Pérez Caminero prese le redini di un complotto che finì per essere suo.Un palcoscenico, diciamo, in cui l’italiano ha fatto parte del trio fondamentale quando si tratta di pianificare e prendere decisioni. Ci sono stati innumerevoli incontri e pasti per delineare la tabella di marcia con Miguel Ángel Gil e Diego Pablo Simeonegli altri vertici di questo Atletico trionfante che sta vivendo il momento migliore della sua storia.Ovviamente, in questo decennio Ci sono stati grandi successi e alcuni fallimenti quando si tratta di entrare nel mercato dei trasferimenti in cuiè stata fondamentale fino a pochi mesi fa, ma dove Ha perso peso fino alla sua partenza definitiva.