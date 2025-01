Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, segnalazione su Ciro Solimeno: c’entra ancora Michele Longobardi

Leggi su Anticipazionitv.it

La scelta di Martina De Ioannon aè ormai solo questione di giorni.e Gianmarco Steri stanno trascorrendo gli ultimi momenti con la tronista romana in vista dell’ultima registrazione. Tuttavia sono emersi diversi sospetti sul corteggiatore napoletano, e in studio è spuntato nuovamente il nome di(costretto da Maria De Filippi a lasciare il trono il 18 Dicembre 2024). Scopriamo cosa è emerso dalla registrazione del 3 gennaio 2025 e dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.anticipazioni: un regalo speciale da Gianmarco Steri a Martina De IoannonDurante l’esterna, Gianmarco Steri ha sorpreso Martina De Iaonnon con un regalo simbolico, dimostrando il suo crescente interesse. In studio, Gianmarco ha apertamente manifestato la sua stanchezza, chiedendo esplicitamente alla tronista: “Quanto manca alla scelta?”.