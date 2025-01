Oasport.it - Tournée 4 Trampolini, Kraft vince a Innsbruck davanti a Hoerl e Tschofenig. Estremo equilibrio nella generale

Leggi su Oasport.it

Prosegue sul filo dell’la 73ma edizione delladei Quattro, che si deciderà all’ultima gara di Bischofshofen con protagonisti tre atleti racchiusi in 1.3 punticlassificadella manifestazione. Stefansi è preso oggi “maglia e tappa”, imponendosi per la prima volta in carriera ae centrando la seconda vittoria della stagioneCoppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci.Il tre volte campione iridato ha dato spettacolo sul Bergiselschanze, trovando due salti praticamente perfetti (da 131.5 e 132.5 metri) e facendo come di consueto la differenza anche con le valutazioni dei giudici rispetto agli avversari. L’Austria ha monopolizzato il podio odierno piazzando Janin seconda e Danielin terza posizione, confermando la superiorità evidenziata nelle ultime settimane.