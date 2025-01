Oasport.it - Tour de Ski 2025 oggi in tv, Skiathlon Val di Fiemme: orari, programma, streaming

Penultimo giorno dide Ski in Val di. Tempo di: 20 km dei quali 10 a tecnica classica e altrettanti a tecnica libera, con il novero dei partecipanti che è stato notevolmente diminuito dopo la conclusione della sprint in classico di ieri.Sono rimasti, infatti, in 64 tra gli uomini e in 36 tra le donne. In particolare, dopo la sprint è finito ilde Ski di Federica Cassol e Nicole Monsorno, mentre tra gli uomini sono rimasti in otto con Federico Pellegrino che prova a rimettere in piedi ancor di più una classifica che lo vede ottavo, ma non così distante da un terzo posto che potrebbe addirittura essere ancora possibile. Se Klaebo in campo maschile è imbattibile, tra le donne è ancora tutto da giocare.Le gare didella Val didelde Ski 2024 saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo lazione di seguito indicata.