Tegola Inter salta la finale di Supercoppa | Inzaghi studia la sorpresa

Infortunio e niente derby lunedì sera contro il Milan: i nerazzurri dovranno fare a meno di un titolare, il tecnico valuta le alternativeIl derby da vincere per alzare il primo trofeo dell’anno. L’ha battuto anche agevolmente l’Atalanta in semied ora si appresta a sfidare il Milan per laladila(LaPresse) – Calciomercato.itIl successo contro la Dea di Gasperini ha però lasciato qualche segno nella rosa nerazzurra. Bastoni e Marcus Thuram, infatti, hanno lasciato il terreno di gioco per problemi fisici e la loro presenza non è certa nel derby. Se il difensore sembra aver smaltito il fastidio accusato giovedì sera, non lo stesso si può dire per l’attaccante francese.Anzi, le ultime notizie raccontano di un Thuram che avverte ancora fastidio e che quindi quasi certamente non sarà della partita la sera della Befana.