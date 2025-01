Ilfattoquotidiano.it - Supercoppa 2025, l’esito degli esami di Thuram: brutte notizie per l’Inter in vista della finale col Milan

Marcusnon giocherà ladiItaliana in programma lunedì 6 gennaio tra la sua Inter e il. Il problema muscolare che lo ha fatto fermare alvallosemitra Inter e Atalanta ha avuto il suo esito: elongazione all’adduttore.Sul sito ufficiale dei campioni d’Italia in carica si legge: “Marcussi è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Glihanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttoricoscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani”. La visita è servita a capire l’entità del problema, alla luce di un impegno così tanto ravvicinato come l’atteso derby con il. E, più in generale, aiuterà a gestire immediatamente il recupero dicon la massima prudenza, considerati i moltissimi impegni di gennaio.