Papa Francesco | Il bullismo a scuola prepara alle guerre E alle suore con la faccia di aceto | Brutte e non affabili

«A volte nella mia vita ho trovato qualche suora che aveva ladie questo non è affabile, questo non è una cosa che aiuta ad attirare la gente. L’è brutto e lecondi. non parliamone!». A parlare è, impegnato oggi – sabato 4 gennaio – nell’udienzaMissionarie della. Rivolgendosi, il Pontefice ha esortato a stare sempre «in cammino con la Chiesa» e mai ferme, perché «i morti sono fermi». Nel suo discorso,ha poi messo in guardia ledal dialogare con il diavolo. «Il Signore – ha detto il Pontefice – ci ha fatto vedere che dialogava con tutti, tranne il diavolo. E quando il diavolo gli si avvicinò per fare quelle domande, il Signore non dialogò con lui. Gli rispose con la Parola di Dio, con la Scrittura.