Ilfattoquotidiano.it - Marina Tagliaferri: “In Rai avevo problemi a far entrare la mia cagnolina, così ho proposto di scritturarla per Un Posto Al Sole. È una star, le chiedono i selfie”

Tutto è iniziato nel 1977. Quando il grande Vittorio Gassman la scelse per “Edipo Re” a teatro. Poi i destini dell’attricee il mondo dell’arte non si sono più divisi. Tanti spettacoli al fianco di mostri sacri come Carmelo Bene e le lezioni di Andrea Camilleri, poi la grande occasione televisiva con “Unal”, dove presta il volto al personaggio di Giulia Poggi da ben 28 anni. Tutta la vita dell’attrice è racchiusa nel libro autobiografico “Unin scena”.“Unalrappresenta una sliding door importante. -ha detto l’attrice a Il Corriere della Sera – E? abbastanza normale che noi attori partecipiamo a provini di vario genere in diverse produzioni. Uno dei produttori della fiction in questione, casualmente, vede il materiale da me inviato e afferma perentorio: questa attrice la voglio.