LIVE – Slalom gigante femminile Kranjska Gora 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Latestualedellodi, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di scigara del 2025 e si riparte dalle porte larghe con Federica Brignone come favorita della vigilia: la valdostana ha infatti trionfato la settimana scorsa a Semmering, centrando lavittoria stagionale dopo Soelden e la 29esima in carriera, e ora punta al bis sulle nevi slovene per agganciare Janica Kostelic a quota 30. Federica dovrà fare attenzione soprattutto alla canadese Valerie Grenier, che negli scorsi anni ha dimostrato di trovarsi benissimo sulla Podkoren: proprio qui infatti ha trovato le uniche due vittorie in carriera, nel 2023 e.Rientra in gara tra le porte larghe anche Sofia Goggia, che apuò vantare un terzo posto innel 2018 e che cercherà di mettere ulteriorisulle gambe per migliorare la sua tenuta.