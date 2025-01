Lanazione.it - La spesa nella vineria: "Chiesta la storia del gin"

VOLTERRADurante il suo mini tour in terra volterrana Angelina Mango ha fatto shopping assaggiando i prodotti del territorio e in particolare ha fatto tappa a La Vena di Vino ladi Volterra che vende anche il gin del progetto Spiriti del bosco, realizzato grazie alle bacche di ginepro raccolteRiserva di Berignogne creato nel 2018 dai proprietari del locale Bruno Signorini e Lucio Calastri. "Alla cantante e i suoi amici – dice Signorini – abbiamo raccontato ladel nostro gin. Lei e i suoi amici sono arrivati in negozio il 30 dicembre, ma non li avevamo riconosciuto. Non subito, almeno. Anche perché la ragazza aveva un cappello praticamente calato sugli occhi, non so se voleva mantenere l’anonimato o che altro, ma di sicuro non l’abbiamo riconosciuta subito. Poi quando hanno cominciato a circolare le sue foto ai panorami di Volterra abbiamo capito.