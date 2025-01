Ilnapolista.it - La riserva di credito si sta esaurendo per Thiago Motta. La vittoria dovrà diventare la sua ossessione (Gazzetta)

La seconda finale di Supercoppa finisce nel peggiore dei modi pere la sue Juve. Era in vantaggio 1-0 sul Milan, ha perso 2-1. Discutibili le sue scelte a partita in corso: in vantaggio, dopo aver rischiato il pareggio, toglie Vlahovic e mette Cambiaso, toglie Mbangula e manda dentro Nico Gonzalez. Adessonon può più sbagliare.Leggi anche: Giuntoli: «Tomori interessante ma dipende dal Milan. Mai parlato con lo United per Zirkzee»Ladisi staperEcco cosa scrive ladello Sport:L’ha vinta Sergio Conceiçao, l’ha persa. Dopo un primo tempo in assoluto controllo,, come contro la Fiorentina, non è riuscito a impedire che la Juve arretrasse per gestire il vantaggio, invece di cercare il ko. Anzi, ha mandato i messaggi sbagliati, togliendo Vlahovic già al 20’ della ripresa e istigando il sorpasso rossonero.