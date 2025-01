Movieplayer.it - Kate Beckinsale si confessa: "Sul set mi hanno chiamato str**za e ferita intenzionalmente"

Leggi su Movieplayer.it

pubblica un post di denuncia sul suo profilo Instagram, raccontando le dinamiche tossiche dell'industria del cinema., nota per il suo ruolo iconico di Selene nella saga Underworld, ha condiviso un post su Instagram (ora rimosso) in cui denunciava apertamente esperienze di abusi e dinamiche tossiche vissute durante la sua carriera. Le rivelazioni arrivano in un momento di forte solidarietà verso Blake Lively, recentemente coinvolta in una controversia legale contro Justin Baldoni per molestie sessuali. Le denunce diNel post,racconta episodi sconcertanti, tra cui essere stata chiamata "quella stronza" sul set per aver denunciato il comportamento inappropriato di un collega ubriaco. Inoltre, ha subito molestie fisiche da parte di un membro della .