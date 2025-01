Liberoquotidiano.it - "Ho sentito Conte e Schlein": Alessandra Todde, cos'ha detto dopo l'esplosione del caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ho, chiaramente ho il supporto della mia forza politica e di tutte le forze politiche della mia maggioranza, che ovviamente stanno lavorando per sostenermi": a dirlo, presidente della Regione Sardegna dichiarata decaduta dalla carica di consigliere regionale e, di conseguenza, da quella di presidente da parte del collegio regionale di garanzia elettorale per presunte irregolarità nelle spese elettorali "Credo - ha sottolineatol'del- che queste cose debbano essere affrontate nella misura in cui accadono, con la forza della verità e dei fatti, io so lavorare solo così". "Vado avanti, sono legittimata a farlo e continuerò a lavorare finché non ci saranno atti certi", ha poi aggiunto la governatrice, esponente del Movimento 5 stelle.