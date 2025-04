Game-experience.it - PlayStation ha speso oltre 4 miliardi di dollari in 9 acquisizioni in quattro anni

Negli ultimiha adottato una strategia mirata nel panorama dellevideoludiche, investendodiper rafforzare il proprio ecosistema. Sebbene la cifra possa sembrare modesta se confrontata con i 69disborsati da Microsoft per acquisire Activision Blizzard King, il colosso giapponese ha scelto di puntare sulla qualità e sulla coerenza del proprio portafoglio di studi first-party.MP1ST ricorda che il cuore dell’investimento è rappresentato dall’acquisizione di Bungie, avvenuta nel 2022 per 3,6di. Il team, noto per Destiny e creatore originale di Halo, è stato scelto non solo per la sua esperienza nei live service, ma anche per rafforzare le competenze tecniche e creative dinella gestione di community e titoli persistenti online.