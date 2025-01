Top-games.it - Guida Starfield, Col denaro tutto si compra

Amici di Top Games eccoci ad una nuova parte dellaalla quest principale dedicata alla nuova creatura di Bethesda. Questa missione di, Colsiandremo alla ricerca di un nuovo manufatto da aggiungere al tavolo della Loggia su Nuova Atlantide. Per questa missione vi consigliamo di fare scorta di digipick perché altrimenti farete fatica ad andare avanti. Ci aspetta una missione piuttosto lunga ed intricata quindi state attenti a tutti i passaggi per poter raggiungere la fine., ColsiIniziamo la missione parlando con Walter Stroud nella Loggia, il quale ci indica la posizione di un nuovo manufatto e perciò bisogna recarsi nella città di Neon. Facciamo scorta di digipick nel distretto commerciale di Nuova Atlantide e prepariamoci per la missione.