Isaechia.it - Grande Fratello, le reazioni dei parenti di Helena e Jessica dopo i gravi fatti di ieri sera: “Prenderemo provvedimenti”

Quanto accadutonella Casa delnon può di certo passare inosservato, né dai concorrenti presenti, né tanto meno dal web che da ormai tante ore sta chiedendo la squalifica diPrestes, rea di aver lanciato un bollitore e acqua fredda addosso aMorlacchi. Oltre a condannare il grave gesto della modella brasiliana, una parte dei coinquilini come Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Amanda Lecciso e diversi utenti hanno puntato il dito anche contro la cantante per il comportamento reiterato nei confronti di.Come ricordiamo, la lite sarebbe nata per un cesto di pane che la Prestes non passava alla Morlacchi, da quiha iniziato a insultarla con parole tipo ‘imb*cille’, ‘tornatene al paese tuo’, ‘non sai cosa è il pane’. Da qui la grave reazione dell’ex naufraga.